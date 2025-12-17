Mañana serán entregadas las viviendas del barrio de los policías en General Villegas

Este jueves a las 16 horas se realizará el acto mediante el cual se entregarán las 12 viviendas a sus adjudicatarios.

Además del intendente municipal estará el presidente de la Caja de Policía.

La Arquitecta Alejandra Matellán, Secretaria de Obras Públicas, contó a Distrito Interior que las unidades habitacionales están terminadas desde el mes de mayo; la demora en la entrega estuvo dada principalmente en que ha sido un año electoral, y la obra del tendido eléctrico que demandó un tiempo importante.

Este barrio que se encuentra ubicado entre las calles Dr. René Favaloro, Dr. Samuel E. Luna, Intendente Federico Goedelmann y Av. Intendente Humberto J. Compagnucci