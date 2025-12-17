Los empleados municipales de General Villegas cobrarán junto al aguinaldo el bono extraordinario, lo reafirmó Alegre en la cena de Fin de Año

En una noche llena de camaradería y festejo, el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, cerró el año con una multitudinaria cena de fin de año en el Prado Español, que reunió a más de 600 personas, entre funcionarios, trabajadores municipales de diversas áreas y jubilados de todo el distrito.

La velada se convirtió en una verdadera fiesta de confraternidad, con sorteos, karaoke y el cierre musical a cargo de El Bombazo de Simón, que puso a todos a bailar.

Durante su discurso, Alegre destacó el esfuerzo y compromiso de los empleados municipales, reafirmando su agradecimiento por el trabajo diario que realizan en beneficio de la comunidad. “Hay muchos, qué lindo se ve desde acá. Es un placer compartir esta mesa, en la que nos encontramos con tantos compañeros, con tantos amigos, con tantos trabajadores. Lo más importante es la solidaridad. No importa que pensemos distinto, lo que importa es que todos tengamos en claro que prestamos servicios, que nuestro compromiso es con la gente, con la sociedad.”

Alegre aprovechó la ocasión para anunciar el pago del bono junto con el aguinaldo esta misma semana. “Gracias por todo. Gracias, de todo corazón. Que terminen muy bien el año con sus familias y que, cuando brinden, lo hagan también por el trabajo, por el placer de tener trabajo, por el orgullo de tener trabajo.”

Además, el intendente expresó la importancia de valorar el empleo, especialmente en tiempos difíciles, y reflexionó sobre los desafíos económicos del país: “Hay mucha gente sin trabajo. Y hay mucha gente que se queja de que los sueldos son bajos, y tienen razón, pero es una situación general que vive el país y hay que sobrellevarla cotidianamente, para que tengan asegurado el salario, el aguinaldo y los premios.”

Alegre también subrayó la importancia de la austeridad en la administración municipal, destacando que el esfuerzo para garantizar los sueldos de los trabajadores no ha sido fácil, pero es un compromiso irrenunciable: “Nosotros no estamos acá porque nadie nos obligó. Todos estamos acá porque queremos, porque nos gusta, porque disfrutamos del servicio.”

El intendente municipal cerró con un mensaje de esperanza y trabajo conjunto para el año 2026 e instó a todos a continuar en el mismo camino, para superar las dificultades y dar respuesta a las demandas de los vecinos: “Debemos seguir trabajando juntos para dar respuesta a una sociedad exigente, a veces injusta, pero que es a quién nos debemos.”

Con un brindis por los logros y un compromiso renovado para el futuro, la noche fue el reflejo de un equipo unido, comprometido con su gente, que continuará trabajando para transformar el partido de General Villegas.