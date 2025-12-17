Los empleados municipales de General Villegas cobrarán junto al aguinaldo el bono extraordinario, lo reafirmó Alegre en la cena de Fin de Año

    17 diciembre, 2025 a las 9:49 am

    y nos cobraron la tarjeta para la cena de fin de año

