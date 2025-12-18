General Villegas: el barrio Feria realizará una Asamblea con el objeto de trabajar por las necesidades de los vecinos

La Comisión Organizadora y Vecinos Autoconvocados del barrio Feria de General Villegas convocan a todos los vecinos y vecinas a participar de la Asamblea General Ordinaria Anual, que se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre de 2025 a las 19 horas en la Plaza de calle Fasciolo, entre Mercado y Lavalle.

El objetivo es constituir formalmente una Comisión Vecinal, que represente los intereses comunitarios y fortalezca la organización barrial; comentó una de las vecinas a Distrito Interior al cursar la invitación.

El siguiente es el Orden del Día establecido para esta ocasión:

1. Designación de dos (2) vecinos/as para la firma del Acta de la Asamblea.

2. Elección y conformación de la Comisión Vecinal del Barrio Feria de General Villegas, compuesta por un mínimo de cinco (5) miembros titulares y dos (2) suplentes por el término de dos (2) años (período 2025-2027).

3. Registro en el Acta de los nombres, apellidos y cargos de los miembros electos de la Comisión Vecinal

4. Redacción y firma del Acta de Asamblea, dejando constancia de todas las decisiones tomadas y asegurando la firma de los miembros de la Comisión y de los vecinos/as presentes en señal de conformidad