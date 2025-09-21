Organiza Rotary: Orientación Vocacional para todos los alumnos del distrito de General Pinto

El jueves 2 de octubre, en la ciudad cabecera, se realizará como ocurre desde hace años, una jornada de Orientación Vocacional organizada por Rotary, destinada a todos los alumnos del distrito.

La misma, que despierta gran interés en los alumnos, concentra a las diferentes propuestas públicas y privadas del distrito y distritos vecinos, y profesionales que intercambian con los participantes, en muchos casos evacuando las dudas que los jóvenes pudieran tener.

En esta oportunidad se realizará en el SUM del jardín de Infantes N° 901, donde cada ente educativo arma un stand como forma de hacer más practica la exposición de su propuesta educativa.

Mientras ellos ocurre, en un lapso aproximado de tres horas, los integrantes de Rotary, asisten a los participantes.

Ana María Carreira, nueva presidente del club local, quien se refirió también a su nuevo cargo y las tareas y programas que continúan adelante, tal el caso de los intercambios internacionales de los que General Pinto tiene en el Distrito rotario un lugar destacado, dio detalles d elos preparativos de esta propuesta; la más inmediata en el tiempo.

El 2 de octubre en acuerdo con las autoridades educativas y el municipio que aporta las combi para movilizar a los estudiantes de los pueblos hacia la ciudad, no se dictan clases, con el objeto que todos puedan concurrir sin inconvenientes.

Ese detalles, muestra la magnitud e importancia que tiene para la Educación distrital esta jornada.