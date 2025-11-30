Los bancos modifican su horario de atención al público desde el 1 de diciembre

Desde este lunes 1 de diciembre, las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires atenderán con el esquema de verano.

Con la llegada del verano, las entidades financieras modifican sus horarios de atención para aliviar el impacto de las altas temperaturas y, de paso, ordenar el flujo de usuarios en las sucursales. Esta modificación, aunque ya conocida, siempre despierta dudas entre los usuarios que necesitan organizar trámites, pagos y gestiones presenciales.

Desde este lunes 1 de diciembre, las entidades bancarias que operan en los municipios de la provincia de Buenos Aires empezarán a atender al público bajo el esquema estival: de 8 a 13 horas.