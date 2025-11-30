En General Villegas, 88 milímetros hasta el mediodía

El total de la lluvia alcanzó los 88 milímetros en total hasta este mediodía.

Ayer a la madrugada inició el temporal que hasta el momento solo ha sido agua.

El pronóstico anticipa posibles chaparrones durante la tarde.

En el resto del distrito

Elordi 100 mm

Coronel Charlone 85 mm

Banderaló 104 mm

Pichincha 93 mm

Piedritas 137 mm

Emilio V. Bunge 96 mm

Santa Regina 45 mm

Cañada Seca 40 mm

Santa Eleodora 110 mm

Villa Saboya 42 mm

Villa Sauze 51 mm