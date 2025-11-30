En General Villegas, 88 milímetros hasta el mediodía
El total de la lluvia alcanzó los 88 milímetros en total hasta este mediodía.
Ayer a la madrugada inició el temporal que hasta el momento solo ha sido agua.
El pronóstico anticipa posibles chaparrones durante la tarde.
En el resto del distrito
Elordi 100 mm
Coronel Charlone 85 mm
Banderaló 104 mm
Pichincha 93 mm
Piedritas 137 mm
Emilio V. Bunge 96 mm
Santa Regina 45 mm
Cañada Seca 40 mm
Santa Eleodora 110 mm
Villa Saboya 42 mm
Villa Sauze 51 mm