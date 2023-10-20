La carta abierta de Lerner para quien resulte electo el domingo como presidente
«Estoy muy movilizado. Esta espera de las elecciones se hizo larguísima y estamos intoxicados con las promesas de un lado y del otro».
«Para la gente de mi edad y muchos ciudadanos, unas nuevas elecciones son una nueva oportunidad de vivir mejor y que la vida sea más justa para todos. El país es tan inmensamente rico que es injusto que haya tanta pobreza que está ligada al afano y al egoísmo», opinó el músico, quien confesó: «Mi voto va cambiando todos los días», expresó el músico de cara a lo que serán las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre.
Sin decantarse por un candidato en particular, su pedido buscó ir por sobre la “grieta”. ¡Háganos la gamba!”, le pidió a quien llegue al Sillón de Rivadavia.
CARTA A MI FUTURO O FUTURA PRESIDENTE:
TENIA GANAS DE COMUNICARME CON UD ANTES QUE SE ENCUENTRE ENVUELTO O ENVUELTA EN LAS RESPONSABILIDADES, LOS COMPROMISOS, LAS PRESIONES, LOS QUILOMBOS Y TODO EL PODER QUE VA A TENER CUANDO UD, FINALMENTE SE SIENTE EN EL SILLON PRESIDENCIAL.
MAS ALLA QUE YO LO O LA HAYA VOTADO, O NO, VAMOS A TENER QUE CONVIVIR CON UD Y SU EQUIPO POR 4 AÑOS MAS DE NUESTRA VIDA, DE NUESTRO TIEMPO DE NUESTRAS ILUSIONES y URGENCIAS.
SEA QUIEN SEA , ESTAREMOS ESPERANDO QUE UD. NOS AYUDE A RETOMAR EL CAMINO DEL TRABAJO, DE LOS VALORES Y DE UNA ARGENTINIDAD DIGNA Y SIN GRIETAS.
NO LE VOY A PEDIR QUE CUMPLA CON TODAS SUS PROMESAS: YA HEMOS VISTO QUE NO HAY NADA MAS FRAGIL QUE UNA PROMESA QUE SE PIERDE ENTRE LOS REMOLINOS DE LAS CAMPAÑAS.
QUE EL TRABAJO DE UNA VIDA ENTERA SE LES RECONOZCA.
Y QUE NO SEAN DEVORADOS POR LA INFINITA AVIDEZ DEL ESTADO.
QUE VUELVAN A LA GENTE !!!!!
NO SE OLVIDE DE LOS NIÑOS, DE LOS JOVENES, DE LOS MAESTROS , DE LOS MEDICOS, NI DE LOS SOÑADORES,
Y TAMPOCO SE OLVIDE DE LOS DESAFORTUNADOS.
ESTAMOS CANSADOS QUE NOS DIGAN QUE CUANDO ASUMIERON NO SABIAN QUE LAS COSAS ESTABAN TAN MAL. Y POR ESO NO PUDIERON CORREGIR EL RUMBO, Y VOLVIMOS A FRACASAR.
SI NO SABE NO SE META, NO HAY EXCUSAS.
BUSQUE A LOS PREPARADOS, NO IMPORTA EL PARTIDO , ESO SE TERMINA DESPUES DE LAS ELECCIONES.
QUEREMOS PROFESIONALES.
BUSQUE VALORES , FORTALEZA MORAL, QUE EN ESO ESTAMOS PA TRAS¡¡¡!!!!
FORTALEZCA LA INDEPENDENCIA DE PODERES, ASI TODOS PUEDEN AYUDAR A HACER EL TRABAJO, SU TRABAJO.
LE PIDO QUE ESTOS CUATRO AÑOS FINALMENTE ORDENE LOS GATOS DEL ESTADO, PERDON LOS GASTOS DEL ESTADO, Y LE PIDO POR SOBRE TODAS LAS COSAS…
NO ES JUSTO.
QUEREMOS SENTIRNOS TAN PROTEGIDO COMO UDS Y SU EQUIPO.
QUE SENTIRSE SEGURO SEA NORMAL.
LE PIDO A LA OPOSICION SEA CUAL FUERA , QUE EN VEZ DE PONER EL PALO EN LA RUEDA LE PUEDAN PONER LA RUEDA AL PALO PARA QUE TODOS PODAMOS AVANZAR.
SEÑOR O SEÑORA PRESIDENTE, QUIERO VOLVER A SENTIRME ARGENTINO SIN GRIETAS NI PARTIDISMO, QUIERO LA CELESTE Y BLANCA.
SIN ODIO, MIREN EL ODIO A DONDE NOS HA LLEVADO.
CUENTE CONMIGO PARA LO QUE YO PUEDA APORTAR PERO POR FAVOR ESTA VEZ NO NOS DEFRAUDE.
ESTA VEZ NO NOS DEFRAUDEN.
SABEN QUE VAMOS A ESTAR ALLI CERQUITA DE UDS POR SI NOS NECESITAN, PERO TAMBIEN PORQUE VAMOS A ESTAR MIRANDO LE DESEO MUCHA SUERTE Y QUE DIOS LOS ILUMINE Y BENDIGA.
CON AFECTO, ALEJANDRO LERNER ARGENTINO
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