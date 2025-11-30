Zonal: un joven fue asesinado a puñaladas en las afueras de una fiesta de egresados

Un violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo en las afueras de la Sociedad Italiana de Melo, al sur de Córdoba, terminó con la vida de Gerónimo Carabajal. La víctima, de 26 años y oriunda de Serrano, fue atacada con un arma blanca durante una riña. Si bien hay un detenido de 30 años de Villa Rossi, se destaca la falta de información policial oficial para informar a la población con veracidad, un hermetismo que suele repetirse en este tipo de casos fatales.

La noche que terminó en dolor afuera del salón

El escenario de la tragedia fue la Sociedad Italiana de la localidad de Melo, en el departamento Roque Sáenz Peña. En ese lugar, el IPEA 237 «San Antonio» realizaba su fiesta de egresados. Gerónimo Carabajal había asistido al evento para acompañar a su hermano, quien era uno de los graduados. Testigos indicaron que, dentro del salón, la celebración transcurrió con absoluta normalidad.

Sin embargo, el desenlace fatal se produjo una vez finalizado el evento. En las afueras del salón, en la vía pública, se desató una violenta pelea en la que Carabajal intentó separar a un grupo de personas. En el transcurso de la discusión, el joven de Serrano recibió dos heridas de arma blanca en el tórax, que le provocaron un cuadro clínico sumamente grave.

Intento de rescate y fallecimiento

Ante la gravedad de las heridas, los servicios de emergencia fueron alertados y Gerónimo Carabajal fue trasladado de urgencia al Hospital de Laboulaye. A pesar de los intensos esfuerzos realizados por el equipo médico para salvarle la vida, las lesiones resultaron mortales. El joven falleció en el centro asistencial, lo que convirtió el caso en una investigación por homicidio.

Investigación con hermetismo: un detenido y pocas certezas oficiales

Fuentes extra oficiales informaron de manera escueta que, como resultado de los primeros procedimientos, un hombre de 30 años, natural de la localidad de Villa Rossi, fue detenido en relación con el hecho. La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye se encuentra a cargo de la causa.

Sin embargo, más allá de estos datos básicos, reina un marcado hermetismo por parte de los organismos oficiales. La falta de información policial concreta y accesible para los medios y, por ende, para la población, impide tener un panorama claro de lo sucedido. Esta falta de datos veraces y oficiales es una constante cada vez que suceden este tipo de casos fatales, generando incertidumbre y permitiendo la circulación de rumores, lo que dificulta aún más el esclarecimiento de la verdad para una comunidad que clama por respuestas.

Un dato que resaltan las autoridades, de manera informal, es que los involucrados en este trágico suceso no serían oriundos de la localidad de Melo, sino que provendrían de pueblos vecinos, como lo confirman el hecho de que la víctima era de Serrano y el principal sospechoso de Villa Rossi. (Fuente: Cadena Melodías)