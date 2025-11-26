El Gordo de Villegas se vivirá desde el 25 al 30 de diciembre (VIDEO)

Uno de los eventos más convocantes de la ciudad junto a los carnavales, tiene fecha confirmada para esta nueva edición, desde el 25 al 30 de diciembre en el Estadio Raúl Malbrán.

Por segundo año consecutivo el club Atlético estará a cargo de la organización de este evento deportivo, social y solidario, que además de mantener la mística, por lo tanto conservar muchas de las propuestas del año anterior, suma otras.

Andrés Martani, integrante de la Comisión del club y una de las caras visibles de la organización adelantó los trabajos a los que están abocados en medio de los preparativos.