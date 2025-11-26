General Villegas: la bicisenda suma adhesiones para que no sea retirada (VIDEO)

Con la firma de más de 120 vecinos se presentó a la Municipalidad y el Concejo Deliberante una nota mediante la cual se pide la remoción o reubicación de la bicisenda que se encuentra a lo largo de la calle Sarmiento.

La misma formó parte de un proyecto que atraviesa a la ciudad desde la calle Lavalle hasta la Avenida Chassaing Sur, aunque en uno de los extremos continúa hasta la Ruta 33, y en e otro, hasta el predio del club Eclipse al que concurren cientos de niños para practicar deportes.

Con el paso del tiempo la bicisenda careció de mantenimiento y hoy en varios tramos se la aprecia sin los plásticos demarcatorios, la señalización correspondiente que incluye cartelería y líneas pintadas.

Esto ha permitido que se vuelva habitual la invasión de autos en ese carril y el tránsito de motos en el mismo, desnaturalizando el uso original que se planteó.

Esta situación aumenta el peligro e incomodidad, principalmente a los vecinos frentistas de la misma, sobre todo los que cuentan con comercios, lo que los llevó a realizar este reclamo.

Tras la nota, ayer mantuvieron una reunión en el Concejo Deliberante y en los próximos días lo harían con el intendente.

Si bien en un principio parecía que contaban con el acompañamiento mayoritario de la población, una vez que se planteó de manera masiva en los medios de comunicación, varias voces disienten con la idea al reconocerla (a la bicisenda) como virtuosa.

Una de ella es la presidente del HCD, la concejal Claudia Esain, quien en el marco de una entrevista con Distrito Interior por la asunción de los nuevos concejales, consultada, se refirió al tema, mostrando su clara postura en contra del retiro de la senda, especificando el por qué de su postura.

Entre otras cosas, manifestó que el crecimiento de la ciudad del modo en que se da desde hace año trae consigo cambios necesarios, que no siempre agradan o convienen a todos, sin embargo, es necesario reconocer y asumir, que se deben acatar ciertos aspectos d ela realidad.