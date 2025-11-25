En la región se registraron temperaturas que rozaron los 40°C

Tal como lo habían anticipado los pronósticos, hoy martes las temperaturas son de las más elevadas de la primavera 2025.

El calor se hizo sentir desde media mañana.

En el noroeste bonaerense el pick estuvo en los 35° alrededor de las 14 horas.

En otros puntos de la región, como la estación meteorológica ubicada en el eero club de Huinca Renancó llegó los 39°C, destacó Impulso Digital.

Se espera que los días calurosos perduren al menos hasta el día Viernes, con máximas promediando los 35°C.

Para el fin de semana el SMN abticipa lluvias y un posible Alerta Amarilla para el sabado.