El Dr. Adrián Polito será reconocido hoy por Rotary, también la Biblioteca Pública y el club Cañada Seca

En Rotary General Villegas como cada año pondrán en valor a aquellas personas e instituciones que, con acciones concretas, dejan una huella positiva en el distrito.

Este 2025 se realiza una nueva Ceremonia Anual de Premiación, un encuentro para agradecer y destacar el esfuerzo de quienes inspiran con su ejemplo:

Por eso se determinó que el Servicio Distinguido sea para el Dr. Adrián Polito

El Mérito a la Trayectoria para la Biblioteca Pública Popular y Municipal “Domingo F. Sarmiento”

Y el Premio Fair Play para el Club Atlético y Social Cañada Seca

A su vez, se entregarán las medallas al Mejor Compañero, reconocimiento a estudiantes de las últimas divisiones de las escuelas secundarias del Partido de General Villegas.

El encuentro tendrá lugar hoy miércoles 26 de noviembre a las 20:00 hs en el Salón Dorado de la Municipalidad.