General Pinto: «A este robo lo siento como una violación» (VIDEO)

Andrea Quinteros es la mamá de Rocío Evans, una joven víctima del robo de su moto, a la que se la sustrajeron esta madrugada. En realidad advirtió el faltante al ir esta mañana a trabajar; desde entonces el día es un padecimiento al que acompaña la comunidad que muestra su indignación por un rodado más que falta, y la amargura que esa vez le tocó a una persona que se gana la vida con mucho esfuerzo.

La denuncia fue radicada, la Policía se encuentra trabajando en el hecho, avanzando en la investigación que se espera de resultado positivo lo antes posible.

El barrio, detrás de la cancha de Deportivo, donde ocurrió el hecho, es (o era) un barrio tranquilo.

Lo más impactante es lo que la mujer expresó al referirse al sentimiento de vulneración que le produce esta sustracción: «A este robo lo siento como una violación».