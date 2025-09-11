Volcó un camión con pollos en Chacabuco: vecinos se llevaron toda la mercadería

El conductor del vehículo resultó ileso, aunque el accidente generó un importante movimiento en la zona; numerosas personas se acercaron al lugar y comenzaron a llevarse parte de la mercadería que quedó esparcida sobre la ruta.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito permaneció totalmente interrumpido en ese sector. Los vehículos que circulaban desde Junín hacia Chacabuco fueron desviados por la colectora, mientras que en el sentido contrario, de Chacabuco hacia Junín, la circulación permanecía cortada.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona del vuelco, informó Chacabuco en Red.