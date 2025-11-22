Hoy comienza la Fiesta de la Vaquillona con Cuero Germaniense, lo que te espera (VIDEO)

Este sábado 23 y domingo 24 la más popular de las fiesta del distrito de General Pinto estrena la 18° edición que promete, a instancias de lo programado y el clima que acompañará, una de las más exitosas.

El Parque Municipalidad de la localidad del Partido de General Pinto se encuentra ya con visitantes a bordo de sus casillas y ha recibido como hacía ediciones no ocurría cientos de consultas de la zona.

Celia Gariboldi, titular de Cultura, una de las áreas destacadas en esta organización, contó detalles de los dos días que inician hoy desde las 18 horas.