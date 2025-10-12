Daños en embarcaciones e inconvenientes para salir de la laguna de Cochicó (VIDEO)

A pesar del Alerta emitido con anterioridad varios pescadores se encontraban dentro de la laguna con sus embarcaciones al llegar el viento que por momentos sopló a 100 kilómetros por hora el sábado.

No hubo que lamentar víctimas fatales. Salir fue para muchos una odisea. Para otros los daños fueron cuantiosos ya que hay embarcaciones que no se pueden recuperar debido a los daños sufridos al golpear contra las defensas.

Fuera del agua se produjeron otros daños como la caída de pinos que dejaron a todo ese sector sin electricidad. (Video de Info 25 y La Peña de Alejandro)