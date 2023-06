¿Qué está pasando en Jujuy y por qué tiene impacto tanto nacional como mundial? (Escribe Matías Bazán Merlo *)

Los elementos que hay que tener a mano para entender el conflicto:

– Constitución Provincial: Así como nuestro país tiene la Constitución Nacional, como ley fundamental que lo rige, también existen Constituciones Provinciales y cada provincia determina su cuerpo normativo, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución Nacional y de otras normas internacionales incorporadas.

– Litio: Como dato clave, tanto Jujuy como Salta y Catamarca, son las provincias donde más se concentra la extracción de litio en Argentina. Se trata de una explotación relativamente nueva en la producción mundial, que sirve para la carga de celulares, computadoras y autos eléctricos, entre otras utilidades. Su nueva explotación, se asemeja a las primeras apariciones del petróleo en el mundo. Cuando la humanidad le encuentra el uso a un mineral escaso, vienen los problemas…

– Pueblos originarios: Otro eje temático en esta trama es la presencia de pueblos originarios que se asientan en el norte argentino desde la época pre-colonial y que, por supuesto, poseen una normativa nacional e internacional que garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión de propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, entre otros derechos.

– Derecho a la protesta: este derecho está respaldado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En nuestro país por el artículo 14 de la Constitución Nacional e internacionalmente por los Tratados de Derechos Humanos que se incorporan a nuestras normas.

Con este combo de elementos, estamos en condiciones de analizar el conflicto:

Luego de las elecciones del Gobierno Provincial de Jujuy que se dieron el pasado 7 de mayo, el gobierno electo de esa provincia aceleró un proceso de reforma de su Constitución que comenzó a gestarse en septiembre del año pasado. Esta “reforma express” que se quiso aprobar, con menos de un mes de debate, sin publicidad y a espaldas de todo el pueblo jujeño, pronunciaba resumidamente los siguientes cambios:

1) En relación al derecho a la protesta: “(…) Se prohíben los cortes de calles y rutas en toda la provincia, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”. Además de ir en contra de la Constitución, ya sabemos qué puertas represivas se abren con este punto, en el marco de castigar ferozmente a los reclamos sociales y gremiales.

2) En relación a las tierras fiscales: “(…) Será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten. Una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo.” El planteo de las comunidades originarias en este punto es que muchas de las ‘tierras fiscales’ jujeñas son territorios originarios que el gobierno provincial no les quiere reconocer. Este ítem también es FUNDAMENTAL porque, dentro de los territorios mencionados, se encuentran posibles puntos de extracción del litio, que intentan ser ver vendidos a capitales extranjeros, en lugar de pasar a ser parte de una producción propia, soberana y sustentable de la Argentina.

3) En relación a la identidad originaria: “(…) el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial; el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…)”. Esta nueva información generó controversia en las comunidades originarias, ya que se pusieron en duda ciertos derechos de identidad comunitaria que venían teniendo antes de la propuesta de reforma y otros derechos a los que todavía no estaban pudiendo acceder.

En estos días, y gracias a todas las intervenciones sociales y políticas que dieron lucha a esta reforma regresiva, pero con el lamentable saldo social de cientos de heridos, pudieron SUSPENDERSE MOMENTÁNEAMENTE LOS PUNTOS 2) Y 3) referidos a los derechos de los pueblos originarios. Así y todo, la reforma que estaba proyectada originalmente, preveía también eliminar las elecciones de medio término (legislativas) y establecía que quien ganara en las urnas, aunque fuera por un voto, se llevaba la mayoría de la Legislatura, otorgando así más poder al gobernador electo.

A esta problemática, también se le suma el elemento sindical en el escenario, en donde los gremios docentes jujeños se encuentran de paro desde hace dos semanas y que ya ha tomado relevancia nacional, debido a los hechos de represión a docentes jujeños en sus reclamos por salarios bajos, que son de los más bajos de Argentina. Por esta razón, el Paro tomó carácter nacional para este jueves 22 de junio, al cual adhieren el conjunto de gremios docentes, bajo el lema: “¡Basta de represión al pueblo jujeño!, aumento salarial a los docentes y rechazo a la Reforma Constitucional”. También se sumaron otros gremios y organizaciones sociales a las movilizaciones, con velas, antorchas y celulares.

En resumidas cuentas, se trata de un intento de total avasallamiento de derechos, de garantías constitucionales y de acuerdos democráticos como no veíamos desde los tiempos más oscuros de nuestro país, incluyendo también una feroz represión ejecutada por el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) enviado a las calles para coartar las manifestaciones. Estos hechos ya están siendo repudiados por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y medios de comunicación de otros países.

Se vienen días críticos al respecto si el gobierno jujeño mantiene esta postura antidemocrática y represiva con su pueblo, tomando responsabilidad también en este asunto el partido político que está bajo la tutela del gobernador jujeño Gerardo Morales: Juntos por el Cambio. También deberá hacer un mea culpa el Frente de Todos, por permitir que algunos legisladores jujeños hayan votado favor de la Reforma, traicionando así los principios de su coalición política. Serán horas decisivas para este desenlace.

(*) Matías Bazán Merlo

Lic. en Administración y diplomando en Economía Política

Trabajador bancario

Relacionado