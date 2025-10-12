General Villegas: debieron amarrar un techo con alambre y cadenas para que no se levante por el viento (VIDEO)

La propia familia contó a Distrito Interior que debieron poner alambres y cadenas, lo que tenían a mano, porque el fuerte viento que sopla desde la mañana les había comenzado a producir daños en el techo.

La vivienda afecta se encuentra en las calles Salta y Juan Manuel de Rosas, en el barrio El cardal.

La potencia de las ráfagas que soplan a una velocidad de unos 55 kilómetros por hora y alcanzan los 65 por momentos, comenzaron a levantar el lamiplast y la cenefa, produciendo una especie de flameo en las chapas, las que, de nos ser sujetas, se levantarían inevitablemente.

Por ese motivo perforaron la pared y en la urgencia ataron con alambre y cadenas, lo que tenían a mano, los tirantes a la pared hasta que mañana con el viento calmo lo repararán.