Regional: el costo de la irresponsabilidad, un caballo electrocutado por una conexión clandestina durante una Fiesta

Un dramático y lamentable episodio sacudió la tranquilidad de la zona del camping de la Laguna durante la tarde de este sábado, en medio de un intenso temporal de lluvia que dejó un importante acumulado en la región. Un jinete que cabalgaba por el sector fue víctima de un grave accidente causado por una conexión eléctrica ilegal realizada por otros turistas.

El jinete, cuya identidad no fue revelada pero se confirmó que es un turista en la zona, transitaba a caballo cuando, de forma imprevista, el animal rozó o pisó un cable suelto. Se determinó que el conductor pertenecía a una conexión clandestina que había sido enganchada ilegalmente al troncal de energía eléctrica por otros visitantes que se encontraban acampando.

El caballo sufrió una fuerte convulsión como consecuencia de la descarga eléctrica y arrojó violentamente a su jinete. A pesar de los esfuerzos, el equino no pudo ser reanimado y murió en el lugar a causa de la potente descarga.

Tras la caída, el jinete fue asistido de urgencia y trasladado inmediatamente al Hospital Municipal con diversas heridas. Según el último parte médico, el turista se recupera de manera favorable y se encuentra fuera de peligro.

El hecho pone el foco de atención y enciende las alarmas sobre la extrema peligrosidad de las conexiones eléctricas ilegales, especialmente cuando son realizadas por personas sin conocimientos técnicos y en un contexto de temporal de lluvia y alta humedad, donde el riesgo de electrocución se multiplica, detalló Bragado Informa.