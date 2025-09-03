«Nosotros proponemos fortalecer aquello que abraza y afianza a las familias de General Villegas» (VIDEO)

Germán Polari, candidato en 1° lugar por Fuerza Patria, y Sofía Mackay, en 2°, realizaron juntos, por primera vez una entrevista en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello.

Hasta este momento, el no mostrarse juntos generó especulaciones que partieron desde el momento del armado de la Lista donde en el afán de lograr la unidad, lo que finalmente se consiguió, habían quedado algunos integrantes heridos. Sin embargo, explicaron que el disponer de una cantidad importante de militantes y equipo dispuesto a trabajar, pudieron repartirse las tareas y llegar a la mayor cantidad de vecinos en el distrito en general; aunque reconocieron que cada espacio que conforma el Frente Fuerza Patria, pretendía el mejor lugar; sin embargo, es una instancia superada y se encuentran como se vio a ambos candidatos a concejales, juntos.

A partir de ello, cada uno contó los diferentes temas de sensibilidad social como la salud mental, adolescencia, adultos mayores, entre otros, que serán plasmados en los proyectos en caso de acceder a las bancas; no obstante, están comprometidos en el trabajo del bloque actual, que además forma una oposición constructiva, acompañando al Ejecutivo en aquello que al requerir el acompañamiento redunde en beneficio para la comunidad, seguirán acompañando.

Entre los puntos salientes, resaltaron la particularidad que la Lista de Fuerza Patria tiene representación también en el cuerpo de senadores, ya que Sol Hernández ocupa el 4° lugar en ésta; por lo tanto, será en todos los casos un voto útil si colocan en la urna la boleta celeste.

Por otra parte, hicieron especial hincapié en la participación el domingo yendo a votar; sea para ratificar el rumbo el Gobierno de Javier Milei, o para intentar ponerle un freno a «la motosierra», es importante expresarse.