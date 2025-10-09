General Villegas: inconvenientes en el pago electrónico de la cuota 5/2025 de Red Vial

La Dirección de Rentas de la Municipalidad de General Villegas informa a los contribuyentes que, por inconvenientes en el procesamiento del archivo correspondiente, la cuota 5/2025 de la Red Vial, cuyo vencimiento opera el 10 de octubre, no se encuentra disponible para su pago electrónico a través de la Red Link.

Desde el área se aclara que esta situación es ajena al municipio y se está trabajando para que el servicio se restablezca a la brevedad. Una vez solucionado el inconveniente, se comunicará por los canales oficiales.

Se agradece la comprensión de los contribuyentes y se recuerda que, ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con la Dirección de Rentas o acercarse personalmente a las oficinas municipales.

Contacto:

(3388) 433596

rentas@villegas.gov.ar