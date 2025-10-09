General Villegas, hoy: joven limpia parabrisas para poder comprarse el Iphone

Un lector de Distrito Interior nos acercó la inquietud, a partir de su propia vivencia pasado el mediodía con un niño/adolescente con el que tuvo un breve diálogo en el semáforo de Arenales y Alberti, luego que éste se ofreciera a lavarle el parabrisas.

Es de destacar que no resulta habitual ver este tipo de acciones en nuestra ciudad, aunque han habido hasta no hace mucho tiempo, propuestas artísticas, como malabares, en algunas esquinas de la ciudad cabecera donde existen semáforos. La realidad es que el oficio de limpia vidrios prácticamente no ha sido implementado.

De nuestro lector (textual):

«13: 10 hs. ahi en Alberdi y Arenales, donde esta el semaforo, un nene (10 años aprox.) está con la escobilla y un balde dispuesto a limpiar parabrisas. Me agarra la luz roja y se me acerca y le digo que no, que muchaa gracias; el nene vuelve a su lugar, yo le pregunto ¿para qué estás juntando plata (esperaba una respuesta para comer o ayudar a mi mama. etc.)?

A lo que me contesta, para comprarme un iPhone.

Y bueno … lo llamé y le di 1000 pesos y le dije que estudie mucho».

Un comerciante de ese sector, comentó ante la consulta, que sí había visto al joven, remarcando que se lo veía bien; es decir sin carencias de indumentaria o mal alimentado, por lo que dedujo que su objetivo podría ser recaudar fondos para un viaje, o similar.

Quedan claro, entre otras cosas, y es lo que permite abrir un debate acerca de lo que el aspecto que luzcamos puede representar en quien nos ve o mira; sin embargo, en este caso queda claro que más allá del detalle mencionado, el esforzarse, poner empeño para alcanzar un objetivo, ser educado, y sobre todo tener actitud, es «premiado» o reconocido por la gente.

Usted saque sus propias conclusiones.