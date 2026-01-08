Adolescente, menor de edad, fue sorprendido cuando robaba una moto

Esta madrugada, personal de la Estación de Policía Comunal de General Villegas, en recorridas habituales de prevención, logró la aprehensión, en flagrancia, de un menor de 16 años que acababa de sustraer una motocicleta marca Honda XR 125 cc. de un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Vieytes y Necochea.

Éste merodeaba la ciudad y previo a romper la puerta de ingreso en la vivienda, aparentemente deshabitada, ingresó sustrayendo la motocicleta.

El aviso de un vecino y la rápida respuesta del personal de turno, permitió dar con el sujeto y recuperar la unidad a menos de 100 metros del lugar.

El delincuente posee varios antecedentes relacionados con delitos contra la propiedad y sustracción de motocicletas.

Fue puesto a disposición de la Fiscalia de Menores en turno permaneciendo aún alojado en la Dependencia Policial, informó el oficial Aldo Varas, Jefe de la comisaría.

A su vez recuerdó a la comunidad, sobre la importancia del aviso temprano ante situaciones que puedan parecer sospechosas, lo cual aporta y colabora activamente en la obtencion de resultados positivos y una mejor prevención; para esto las lineas actualmente habilitadas son 3388-464932 – 3388518380.