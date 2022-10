«Hoy la gente en Ameghino vive más libre, puede hablar de lo que piensa sin tener que mirar hacia el costado a ver quien te escucha» (VIDEO)

Calixto Tellechea tomó tres meses de licencia por salud dejando en su lugar a Nahuel Mittelbach, quien ya había tenido la posibilidad de practicar en el cargo, ante otras ausencias del primer mandatario; sin embargo, y dado el buen desempeño del intendente más joven de la provincia, o uno de los más jóvenes, da casi por hecho que no regresará a hacerse cargo.

La designación de Mittelbach como primer concejal fue la muestra de que en 2019, en el armado, además de ser una apuesta a la juventud, se lo hizo pensando que esto podía ocurrir, explicó. Estaba pensado, no salió de un día para otro, aseguró.

Acerca del estado en que deja la Municipalidad, dijo que está ordenada, para los momentos pasados y los que están pasando es importante tener un municipio ordenado económica y socialmente; en ese sentido destacó lo que considera junto a la obra pública, una bandera de su Gestión: «La gente de Ameghino vive más libre, hoy podes hablar de cualquier tema sin tener que andar mirando hacia el costado a ver quien te escucha», enfatizó sin necesidad de agregados.

Resta «para cerrar el círculo» de lo proyectado la finalización del jardín de Blaquier y algunas cuadras de cordón cuneta.

«Quedan objetivos por cumplir, pero el principal que era llegar con los servicios a todos lados, gas, cloacas, luz led en Ameghino y Blaquier, lo concretamos».

Sobre la permanencia en el cargo, Tellechea sostuvo que considera que 8 años de Gestión están bien, aunque no está en contra de los intendentes que sigue buscando la reelección porque entiende que la política es apasionante, de todos modos para él hay que abrir la cancha, si no abajo de la figura del intendente no crece nada. «Esa creo que es una de las formas para que vayan surgiendo nuevos militantes y contribuir a la política y la democracia», cerró.

Relacionado