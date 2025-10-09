MADRUGADA TRÁGICA: se incendió una casilla en Emilio V. Bunge, había una persona en su interior

El luctuoso hecho ocurrió a la 1:00 en un predio ubicado en la calle Dr. Segui, entre Carmen Mina y Alsina, de la localidad perteneciente al distrito de General Villegas.

Al llegar los bomberos el fuego estaba totalmente declarado, por lo que fue imposible rescatar a la persona que se encontraba en su interior.

De acuerdo a los datos trascendidos, no oficiales, en la casilla rural vivía un hombre de unos 70 años quien se presume sería la víctima.

Luego de la intervención de la Policía Científica, los bomberos procedían a retirar el cuerpo. AMPLIAREMOS

