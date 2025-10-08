Cuando los problemas que genera ABSA en General Villegas son tomados con humor (VIDEO)

Un vecino de la calle Pueyrredón y Larrea montó una escena para quejarse, en «clave de humor», de una importante pérdida de agua potable de la empresa provincial prestadora del servicio.

Los derrames de ABSA, tanto de agua como de líquidos cloacales son una constante en la ciudad cabecera, generando inconvenientes a los vecinos cuyos reclamos no tienen respuesta mayoritariamente; es más, en muchos casos está asumido que son en vano.

Dado el caudal de agua, se sentó una reposera, tiró una caña con un perico, para probar suerte con la pesca.