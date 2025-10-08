Inicia la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa del 2025

La misma comenzará el próximo lunes 13 de octubre y finaliza el viernes 12 de diciembre del corriente.

Las categorías comprendidas: Menores, Novillos, Novillitos, Vaquillonas, Terneras, Terneros, Toritos.

La vacunación contra la fiebre aftosa es una estrategia clave para la prevención, ya que permite mantener una situación epidemiológica estable en la República Argentina, de la que el distrito de General Villegas no es ajena, expresaron desde la Fundación Villeguense para la Sanidad Animal (FUVISA) que monitorea y acompaña de manera permanente a los productores y vacunadores durante la campaña.

Para mayor información, el ente distrital pone a disposición sus oficinas de General Villegas y Emilio V. Bunge:

Fundación Sanidad Animal del partido de General Villegas

Teléfonos 03388 – 421803 / 424111

Paulo. Cel: 3388 1541-0672

Calle Alberti N° 526, entre Belgrano y Arenales

En Bunge calle Gallo N°445 – Teléfono 3388 493721