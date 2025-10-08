Crece la expectativa por la actuación de Eugenia Quevedo en General Villegas el Día de la Madre

Desde el anuncio de su desembarco en el estadio del club Sportivo, donde junto a la LBC, la cantante cordobesa actuará el domingo 19 de octubre, la venta de entradas anticipadas, que tienen un costo de $ 30.000 ha sido una constante.

A medida que se acerca le fecha, la demanda va en aumento, especialmente porque quienes las van adquiriendo aseguran el lugar y un costo accesible para disfrutar de un show que quienes lo han visto, vale cada peso que se abona; es más, destacan la entrega de la artista del momento, talento, buen ritmo y un carisma que la proyecta sin techo.

Las entradas están en venta en Remis La 420900, ubicada en la calle San Martín, casi esquina Moreno de General Villegas, o se puede hacer contacto al 3388 510002.

Se espera para la noche del 19 una multitud, lo refleja la demanda de entradas que se da desde toda la zona. Es el Día de la Madre, y como se esperaba, para muchas personas es una opción más que interesante para regalar, además de compartir con la madre un espectáculo de los más convocantes.

Por el momento desde la organización no han adelantado nada más allá de la presencia de Eugenia junto a LBC, al aproximarse el día de su presentación, se conocerán más detalles.

El predio donde se realizará el evento cuenta con todas las comodidades y desde hace un tiempo se está trabajando en aspectos estructurales y de logística para que nada falle esa noche.