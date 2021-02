La campaña «boomerang» de la diputada Zuccari por Maximiliano Abad y Érica Revilla en General Villegas

La linqueña que está de recorrida por la cuarta sección electoral en apoyo de los candidatos del oficialismo en la interna radical, no ha dado puntada sin pincharse el dedo.

En General Villegas donde estuvo de visita días pasados no ha parado de cosechar críticas; primero por sus declaraciones sobre los caminos rurales en la que un charlonense le enrostró lo que hacía apenas horas un productor agropecuario había publicado en las redes manifestando sus descontento por el mantenimiento por la traza vial, dejando en evidencia su desconocimiento sobe el distrito al que «bajó» a recomendar lo que a su entender sería lo mejor para el partido socio del macrismo.

Por otro lado en las últimas horas sus expresiones: en la interna se juega una UCR «con valores» contra otra «promiscua», publicadas por el sitio Infonoroeste despertaron diferentes reacciones en estas tierras hoy gobernadas por la coalisión a la que pertenece la legisladora.

Carlos Gonzalez, ex diputado, expresó: «Es lamentable que una diputada reelecta se exprese de esta manera sobre sus correligionarios. Podes tener diferencias metodológicas si más cerca o lejos del pro, si las actitudes éticas y políticas son diferentes pero no la descalificación. Creo qué hay valores en ambos grupos pero no se puede descalificar el historial de Storani o Casella como así tampoco el de Salvador. Yo soy un viejo radical de lucha del 83 que fui desde. Concejal Hasta Diputado y Constituyente, dos veces y nunca pero nunca, aún con diferencias nos tratábamos así».

Marcelo Formica, ex concejal y reconocido dirigente radical de este distrito también lamentó los dichos: «Es una pena . No haber aprendido. Nada en casi 40 años de democracia. Y seguir con estas internas sangrientas, que hacen que los ciudadanos jóvenes o de cualquier edad disparen de la política . Estas actitudes nos peronizan. Y terminemos de una vez de denostar a la gente del propio partido. Es falta de inteligencia no sumar en momentos como este . Como decía J. Hernandez. Nos devoran los de afuera».

El caso Zuccari evidencia la impostergable necesidad de un cambio en el trato de la política, a esta altura inevitablemente generacional (alcanza a todas las denominaciones partidarias), aunque lamentablemente muchos de los llamados jóvenes en estos espacios ya muestran viejos vicios de sus padrinos, representantes o ídolos políticos que los hacen tropezar una vez más con la misma piedra, siempre en perjuicio de la gente.

Por lo pronto continuarán llegando a nuestra tierra en vísperas de las próximas elecciones con mesiánicos discursos capaces de hacer florecer el desierto en la teoría; son los mismos que no supieron regar el jardín.