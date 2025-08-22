Advierten sobre clavos miguelito arrojados en las vías de la Ruta 33 en General Villegas

Un lector de Distrito Interior nos hizo llegar este mediodía la imagen de un clavo miguelito incrustado en una de las ruedas de su auto.

Esta situación la vivió hoy al transitar por el lugar.

Claramente estos elementos de fabricación casera fueron arrojados intencionalmente.

Esta práctica, cada vez más frecuentes en distintos lugares, causa serios inconvenientes, incluso sus consecuencias pueden ser muy peligrosas una vez que e rodado afectado alcanza cierta velocidad y se produce la rotura del neumático.

En este caso, el damnificado, que dijo no ser de General Villegas, logró advertirlo apenas ocurrido.

En todos los casos se sugiere, tratándose de lugares donde pueden existir cámaras de seguridad, radicar la denuncia a fin de dar con los responsables; o como en este caso, advertir para que quienes transiten por el lugar lo hagan con precaución.

Acerca de estas conductas existen antecedentes en nuestra ciudad, una de ellas fue durante la protesta del campo por la 125, otra la recurrencia de miguelitos en la calle Paso, en cercanías del ex velódromo, donde luego que fuera identificado el posible responsable, un vecino de las inmediaciones, dejaron de ocurrir incidentes.

