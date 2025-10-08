Intendentes de Rivadavia, General Villegas y Trenque Lauquen se unen para exigir al Gobierno Nacional la reparación de la Ruta 33

Juanci Martínez (Rivadavia), Gilberto Alegre (Villegas) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) reclaman al Gobierno Nacional una solución inmediata ante el estado «detonado» de la Ruta Nacional 33, ofreciendo colaboración logística desde sus municipios.

El intendente Juanci Martínez advirtió que la falta de inversión pone en riesgo vidas humanas y la producción regional, publicó Rivadavia on line.