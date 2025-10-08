General Pinto vuelve a ser sede oficial del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires
Una vez más General Pinto es parte del 3° Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires como una de las sedes oficiales del evento, confirmaron desde el área Cultura del municipio.
En ese marco, mañana jueves 9 de octubre, a las 20 horas, y el viernes a las 21 se proyectarán dos películas de producción nacional en el Salón Cultural: «Norma también» y «El Sueño de Emma», respectivamente.