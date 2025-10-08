UDEB: convocatoria Asamblea Extraordinaria, conformación Junta Electoral

Convócase a los señores afiliados de UDEB Distrito General Villegas a la Asamblea Extraordinaria para fiscalizar el proceso eleccionario de comisión directiva de la entidad y la elección de un precandidato de zona titular y suplente para conformar el consejo directivo de F.E.B a celebrarse el día 16 de octubre de 2025 a las 9:00 hs en primera convocatoria y el mismo día a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en su domicilio legal sito en calle Alberti N° 620 de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

A- Designación del Presidente de la Asamblea

B- Designación de 2 asambleístas para refrendar el acta junto con Secretaría

C- Elección de la Junta Electoral conformada por 3 afiliados.

Guillermo Tirone, Secretaria General – Silvina Paviolo, Secretaria Administrativa

UDEB Gral. Villegas UDEB Gral. Villegas

Art 83 del Estatuto de UDEB Distrito General Villegas: “La Comisión Directiva, en oportunidad

de fijar la fecha de los comicios, dispondrá la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria para

elegir una Junta Electoral compuesta por 3 (tres) afiliados, los cuales no podrán ser miembros de la Comisión Directiva o Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalizadora ni aspirante a integrar el nuevo cuerpo directivo. Esta convocatoria será efectivizada en los términos del art 47 del presente estatuto, debiendo realizarse la Asamblea a estos efectos con una anticipación suficiente a la publicación de la convocatoria del acto electoral a fin de cumplimentar lo dispuesto en Art 82b) y posibilitar lo contemplado en Art 87.