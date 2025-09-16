La Escuela Agropecuaria adquirió una combi 0 kilómetro para el traslado de sus alumnos

La unidad acaba de arribar esta tarde al establecimiento educativo proveniente de la ciudad de Río IV donde fue adquirida.

Tras la venta de la unidad anterior, adquirida por un villeguense, la cooperadora junto a las autoridades del colegio se pusieron en la búsqueda de la nueva unidad que finalmente decidieron comprar por distintos motivos en la ciudad cordobesa, especialmente precio y rápida disponibilidad inmediata.

Se trata de una Ford Transit de 18 asientos que demandó una inversión de $ 92.500.000.