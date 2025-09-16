Maranta responde: todas las preguntas que surgieron tras conocida la lista de adjudicatarios (VIDEO)

El municipio de General Villegas dio a conocer los 85 adjudicatarias para los 97 terrenos iniciales; de allí que una de las primeras preguntas es qué sucede con los 12 restantes.

Del mismo modo, el criterio de selección dado que del total publicado, un 80 porciento son personas solas, incluso sin hijos. Incluso se desprende un detalle entre los beneficiarios; figura el apellido de la familia Handorf, propietaria del terreno con quien el municipio permutó.

Mariano Maranta, titular del área Legales comentó, entre otras cosas, cuándo y cómo accederán a la ubicación aquellos beneficiarios que hayan ofrecido pagar el precio más alto y de contado. Todas, preguntas que nuestros lectores manifestaron querer realizar y le planteamos al funcionario que recibió a Distrito Interior en su despacho.