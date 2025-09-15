Un acoplado cargado con granos volcó cerca de General Villegas, el chasis quedó atravesado en el camino

El camión circulaba por un camino vecinal conocido como «el camino de El Pampa», ubicado a en cercanías de la Ruta 188, en dirección a Ameghino, a pocos kilómetros de la ciudad cabecera.

Se desconocen las causas que provocaron el hecho que dejó al acoplado cargado con maíz volcado dentro de la cuneta y el chasis, enganchado con parte de la caja dañada y parcialmente cruzado en la traza.

Una de las probabilidades es que debido al peso, y al transitar cerca del borde, el camino haya cedido produciendo una especie de derrumbe.

El transporte es de la ciudad de Junín.

