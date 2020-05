Cuándo la justicia nos puede alcanzar en tiempos de pandemia y otros conceptos a tener en cuenta (VIDEO)

Desde el comienzo del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio y más allá de algunas concesiones que se han ido dando en estos más de 40 días de vigencia, se han producido situaciones judiciales que en algunos casos casos han representado el arresto y pago de fianzas por parte de vecinos de diferentes puntos del país. Entrevista al Dr. Eduardo Maffia.

En este esquema entran en juego a¿algunos Artículos que están tipificados en el Código Penal y que su ejecución puede tener serias consecuencias. No obstante es importante conocer de qué se trata principalmente para no incurrir en ellos y en caso de no evitarlo, saber a qué podemos enfrentar.

Maffia, ex Ayudante de Fiscal en Florentino Ameghino y actual integrante del Equipo de Legales de la Municipalidad de General Pinto, explicó, trayendo al llano, los alcances de la justicia en el contexto en el que nos encontramos, ejemplificando de manera sencilla y práctica permitiéndonos entender claramente y sacar conclusiones que pueden ser, a partir de la nota, transmitidas a personas cercanas a nosotros.

Sobre el final, al ser consultado sobre su opinión personal sobre el coronavirus, el abogado sorprendió con la respuesta.

Para comunicarse con el Dr. Eduardo Maffía (especialista en Derecho Penal) – 2355 523470

