Todo Hogar: «Al ser de Villegas a la Expo la sentimos un poquito nuestra, quisimos ser parte» (VIDEO)

Todo Hogar es una empresa 100% villeguense, de allí su fuerte incursión en la actual edición de la Expo Rural 2025, en la que dicen presente pro primera vez.

Mauricio Piñel, propietario, decidió desembarcar con fuerza y el stand no pasa desapercibido; entre las particularidades, el despliegue de productos, variados, por cierto, logra que a nadie le resulte indiferente, logrando una permanente afluencia de público.

A pesar que este domingo es la última jornada, está todo para aprovechar; en la nota con Distrito Interior, los integrantes del equipo de Todo Hogar cuentan los alcances de las promociones, algunas d elas cuales son exclusivamente para este día. Por lo tanto, si visita la Expo, esta es una parada obligatoria.

Por otra parte, y má allá del interés por la venta y dar a conocer el comercio que se encuentra originalmente en la calle San Martín y Moreno, frente a la Plaza Principal, lo que motivó en realidad fue el ser parte de un emprendimiento que suma voluntades y representa un gran aporte a la motorización del distrito.