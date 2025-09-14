El Viva Granada explotó anoche con Magui Olave, hoy actúan Los Charros

Las expectativas iban en aumento en la semana proporcionalmente se acercaba la fecha de la actuación de dos referentes de la movida tropical como son Magui Olave y Los Charros; la primera actuó anoche y hoy cerrarán la Fiesta de la localidad perteneciente al distrito de General Pinto, los segundos.

El sábado al caer el día, 19 horas, aproximadamente, se produjo la apertura del escenario por donde pasaron los talentos locales, entre ellos danzas urbanas, el taller de danzas municipal, la gimnasia infantil el club Villa Francia, Actitud Fitness de la profesora Andrea Falcone, Destapados y Kevin Quevedo.

El cierre fue de Magui Olave, la popular voz cordobesa, que como lo hiciera en la ciudad cabecera años atrás, puso a bailar y corear sus canciones más conocidas al público. Luego de su presentación, especialmente los jóvenes se quedaron al baile con DJ.

Este domingo, segunda y última jornada, la Fiesta del pueblo se reanuda al mediodía con el tradicional desfile institucional y luego el almuerzo a cargo de las instituciones intermedias que ofrecerán, como cada año, una variada carta gastronómica.

Luego una serie de presentaciones, detalladas a continuación, las que al finalizar le darán paso a Los Charros, para la despedida del Viva Granada hasta el año próximo.

Lo programado para el escenario este domingo:

Grupo Renacer, profesora Liliana Villegas

Alma Gaucha, profesora Ángeles García

Amalaya, profesora Julia Torres

Huellas de Tradición, profesora Andrea Galván

Dejando Huellas Folklore