Santiago Mackinlay de AgroFlow: «Nuestra zona es el mejor lugar para estar en este momento» (VIDEO)

Santiago Mackinlay es la cara visible de uno de los emprendimientos tan sólidos como relativamente nuevos en materia de soluciones a la hora de la aplicación de productos, ya que AgroFlow, que es distribuidor de Grupo APC y el vendedor oficial de los drones DJI, crece sostenidamente en el sector agropecuario.

Prueba de la penetración de la marca en la tarea agropecuaria es que suele suceder, como en el caso de la Expo Rural de General Villegas, que su propia competencia expone los drones que comercializa Mackinlay junto a su equipo de personas.

En la recorrida por la Muestra, Distrito Interior llegó al stand que convoca recurrentemente a reconocidos productores agropecuarios, que en este caso se pueden ver en las imágenes que acompañan a la entrevista realizando las consultas del caso.

La cara más conocida de Agro Flow, explicó los alcances de la empresa que encabeza, y las bondades del Grupo y la marca que representa, por otra parte se refirió a la proyección hacia un futuro no muy lejano, y especialmente, explicó los alcances que tiene la utilización de las aplicaciones aéreas con estos equipos totalmente desarrollados, que incluso tras la lluvia, no habiendo piso para una sembradora terrestre, puede operar sin inconvenientes, porque además su evolución permite que hoy su autonomía sea la suficiente para garantizar el trabajo sin atrasos.

En la nota, el productor, el prestador del servicio de aplicaciones con drones, o el ingeniero, involucrados en la producción que aún han abierto las tranqueras a este presente, encontrarán en este material una acabada explicación de lo que les aportaría si dan el paso, que está acompañada por imágenes del equipo en tierra y de la demostración realizada en la Expo, generadas por Lucila Escurra Social Media Manager.