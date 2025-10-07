General Villegas: finalizó reunión entre Ejecutivo y gremios municipales, confirmaron un aumento

Esta mañana el Ejecutivo municipal convocó a los gremios que habían presentado días pasados una nota solicitándole un aumento salarial, teniendo en cuenta la situación económica.

Momentos antes, José Di Giacomo, Secretario genera de la ASTM había declarado en FM Peregrina (92.9) que estaba confiado en que sería contemplado el pedido, aunque no había habido señales hasta ese momento.

A las 10:00 de hoy al salir del encuentro que los representantes mantuvieron con el intendente, confirmaron que tendrán este mes un 8% de aumento y un bono extraordinario de $ 130.000 con el aguinaldo.