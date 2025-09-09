El CIAV organizó una charla sobre Malezas y estrategias de manejo a cargo del Ing. Mortarini

El Centro de Ingenieros Agrónomos de Villegas organizó el pasado viernes en la sede del INTA, sito en calle San Martín 26, una charla con el Ingeniero Mauro Mortarini, especialista en malezas.

El profesional es Director de la consultora Ojos del Salado nacida en 2005 en la ciudad de América, donde se encuentra el principal centro de acción. El equipo que conforma Mortarini está conformado por profesionales de Ciencias Agrícolas, Biológicas y Económicas; de allí que los resultados des sus experiencias y disertaciones resulten acertadas y de interés para productores y profesionales del rubro.

La temática en esta oportunidad fue «Malezas y estrategias de manejo», y contó con el auspicio de Sinagro, Soluciones Agropecuarias, una empresa del Partido de General Villegas que forma la Red Comercial de Stine Semillas, que se mostró interesada en acompañar la iniciativa al considerar que no solamente se trata de la comercialización de sus productos, probados y aprobados por los productores d ela región, sino por su constante iniciativa de acompañar los procesos que permiten adquirir conocimiento y mejorar los resultados.

En ese sentido, cabe destacar que la presencia del Ingeniero Mortarini, es la materialización del interés del CIAV, que preside el Ing. Agrónomo Martín Videla Dorna, de acercar a sus asociados diferentes propuestas y alternativas de cara a los constantes cambios y desafíos que la biología agropecuaria impone, acompañado en esta oportunidad por Sinagro.

Desde la organización manifestaron su satisfacción por la respuesta de miembros de empresas locales y de la zona, y profesionales agronómicos a la presencia del IN¿ng. Mortarini, con un tema de sumo interés para esta época del año.