Elecciones legislativas 2025: los resultados pueblo por pueblo de General Villegas

En el territorio que limita con las provincias de Córdoba, La Pampa y Santa Fé, el último o el primero de los distritos, según se lo vea, se impuso La Libertad Avanza, más allá que en el reparto de bancas, quedó igualado en 3 con SOMOS, el oficialismo local. Los dos lugares restantes en el HCD quedaron para Fuerza Patria.

Tras haber detallado los resultados generales, y haber publicado en Distrito Interior los votos en blanco, a continuación lo hacemos con el porcentaje pueblo por pueblo, agregando la cantidad de votos en cada lugar de Es con vos, es con nosotros, que en ningún caso alcanzó en 1%.

Es con vos, es con nosotros en Villa Saboya 4, en Villa Sauze 0

Es con vos, es con nosotros en Piedritas 13, Santa Eleodora 2, Santa Regina 2

Es con vos, es con nosotros en Elordi 3, Bunge 14, General Villegas 683

Es con vos, es con nosotros en Banderaló 10, Cañada Seca 5, Charlone 39

Resumen final de todo el distrito