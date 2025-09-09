Un camino de servicio y pasión, el sentido posteo de la institución al nuevo Jefe de Bomberos de General Villegas

El día después de su designación formal, la Comisión Directiva, reconoció los valores del Comandante, con su designación, pero además en un posteo que realizó en sus redes sociales, el que publicamos, textual, a continuación. «La vida a veces nos sorprende con destinos que nunca imaginamos. De niño, jamás soñó con ser bombero. Fue un gran incendio, visto en su juventud, lo que despertó en él esa chispa que lo llevó a tomar una decisión que marcaría su vida: anotarse junto a un amigo como aspirante, en septiembre de 1988.

Hubo una pausa entre 1991 y 2001, cuando partió a estudiar, pero en septiembre de ese año regresó con más fuerza y convicción. En 2008 ingresó a la Jefatura como Suboficial Mayor. En 2012 ascendió al primer grado de Oficial. En 2021 se sumó como combatiente de incendios forestales. Y en 2022 pasó a formar parte del Departamento de Protocolo y Ceremonial de la Federación.

Hoy, con orgullo y emoción, anunciamos su nombramiento como nuevo Jefe del Cuerpo Activo: Comandante Mauro Galaverna.

Un recorrido lleno de compromiso, esfuerzo y entrega que inspira y nos recuerda que ser bombero no siempre es un sueño de infancia… a veces es un llamado que llega de golpe, y que una vez que entra en el corazón, se convierte en un camino para toda la vida».