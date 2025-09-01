General Villegas: la semana inició con un choque dentro de la ciudad

Esta.mañana alrededor de las 11:15 horas un auto y una bicicleta protagonizaron una colisión en la esquina de Rivadavia y Parra.

El auto que transiaba por Rivadavia habría embestido a la bicicleta qué lo hacía por la otra calle.

Como consecuencia de la caída el ciclista, que quedó en el suelo acusando dolor en la espalda, fue trasladado por el SAME al hospital, mientras el tránsito era morigerado por los agentes del área.

Día a día la ciudad experimenta diferentes incidentes de tránsito en los que las esquinas son el escenario de los mismos.