General Villegas eliminaría la Tasa de Marcas y Señales (VIDEO)

Lo anunció el intendente Gilberto Alegre que explicó en una entrevista en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) los alcances de esta decisión en la que ya trabaja con su equipo contable.

El objetivo es la reconversión productiva del distrito de General Villegas ante las consecuencias de los cambios que el clima experimenta, considerando a partir de ello, cómo la agricultura se está volviendo una actividad de alto riesgo, en la que al perder, las pérdidas son muy significativas.

A su vez, expresó el mandatario comunal, la ganadería fue en el ámbito agropecuario la que predominaba.

Hoy la agricultura destruye los caminos y mayoritariamente todo se va fuera del Partido tal como se cosecha, incluso, los pooles de siembra no compran sus insumos en las firmas locales.

En la nota explica cómo impactará en las arcas municipales, y de este total que el Estado local dejaría de percibir, cuánto iría a la Tasa Vial.

Una decisión, con serias posibilidades de concretarse, que marcaría un precedente muy fuerte en la región, aunque con repercusión en toda la provincia.

Alegre especificó que financieramente esta decisión le permitiría al municipio mejorar la recaudación en concepto de la Tasa Vial, a la que se le aplicaría un 10% aproximadamente de lo que hoy se paga por Marcas y Señales. En ese sentido reconoció que actualmente aquel productor ganadero tributa por partida doble ya que abona la Tasa Vial y la de Marcas y Señas.