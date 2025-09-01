Cáritas atenderá esta tarde a las familias afectadas por la lluvia del fin de semana

El ente, brazo solidario de la Iglesia Católica, ubicado en la calle Pringles, entre Moreno y Alberti en General Villegas asistirá esta tarde desde las 14:30 horas a aquellas familias de los barrios que se vieron afectados ayer por las copiosas lluvias, 104 milímetros en la ciudad cabecera.

Desde Cáritas destacaron que esta apertura se da, no solamente para la entrega de ropa, calzado o mercadería, sino brindar contención a quienes puedan requerirla, ayudando a atravesar este difícil momento.

A su vez recomiendan si se dispone de elementos para donar, pueden comunicarse al Whatsapp de Cáritas: 3388 672478.