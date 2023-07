El comisario retirado Ricardo Domínguez debuta en política como precandidato de Acción Vecinal (AUDIO)

El comisario retirado, hoy abogado, Ricardo Domínguez, que luego de prestar servicios por años en General Villegas decidió radicarse en esta ciudad desde donde ejerce su profesión, sorprendió con su participación en política, enrolándose en el vecinalismo activamente ocupando el 5° lugar en la lista que encabeza Mariana Lucero como precandidata a intendente.

En ese contexto, teniendo en cuenta que estas elecciones tienen la particularidad de haber sumado a muchos hombres y mujeres que participan por primera vez, el ahora precandidato a concejal habló en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) los sábados.

Contó que su incursión en la política es algo que lo tomó por sorpresa luego que la propia Mariana Lucero, también abogada, lo llamara y contara la idea y propuesta con la que en estas elecciones participarían. Conforme con lo oído y luego de analizarlo decidió sumarse.

A la lista la considera independiente al tratarse de un espacio exclusivamente de General Villegas, sin pertenencia a los partidos que tienen proyección provincial y/o nacional, lo que genera una expectativa diferente. Permite escuchar a la gente en la cercanía, pudiendo aceptar, analizar e intentar resolver los problemas de los vecinos sin tener que responder a una bajada de línea que suele llegar desde arriba, agregó.

«Este espacio, al ser independiente de esas líneas, es más amplio y es lo que permite formular una propuesta más importante por y para el Partido de General Villegas, esa es la idea desde Acción Vecinal».

Al referirse al resto de los integrantes de Acción Vecinal, sostuvo que «es importante que haya gente que quiera comprometerse y participar por primera vez, en los otros espacios, se van repitiendo y a muchos les han quedado muchas cosas pendientes, han hecho muchas promesas que no han cumplido. Esto es algo diferente con gente que tienen muchas ganas de crecer y hacer cosas por el distrito».

«En General Villegas faltan muchas cosas por hacerse, acciones que pueden llevar a cabo para mejorar en servicios, seguridad, educación, el Partido de Villegas está muy quedado respecto a localidades vecinas con características similares. Villegas quedó muy atrás. En otras ciudades se ven muchas cosas que acá no están, porque falta gestión, falta motivación de las autoridades. En otros lugares cosas simples funcionan bien y acá no funcionan».

Finalmente, Domínguez argumentó su participación activa comentando que uno tiene que ir dejando cosas buenas para los hijos, para los nietos y ésta es una manera.

Adelantó que en su aporte a las propuestas con las que el vecinalismo avanzará hacia las PASO hará hincapié en seguridad, tema que conoce al detalle, considerando que Villegas está complicado y su experiencia le permitirá ayudar que gente viva mejor.

«Me conoce mucha gente y sabe que el compromiso lo he tenido en cada lugar que he ocupado, no es solo cuestión de estar, de ocupar un puesto y limitarse a eso, hay que honrarlo, aunque el que hace a veces se equivoca; muchas veces uno golpea una puerta y no se abre, pero hay que intentarlo hasta conseguirlo»

La última frase de la entrevista estuvo referida a la particularidad de estas elecciones, la cantidad de oferta electoral y los nuevos participantes: «Espero que las nuevas caras sirvan para tener cuanto antes un Villegas mejor, nos hace mucha falta».

Audio entrevista a Ricardo Dominguez

