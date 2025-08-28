90 años de la Biblioteca de General Villegas: celebración cargada de emociones

Con una emotiva ceremonia realizada el lunes 25 de agosto de 2025 en sus instalaciones, la Biblioteca Pública Municipal y Popular “Domingo Faustino Sarmiento” celebró sus 90 años de vida al servicio de la comunidad de General Villegas. El encuentro contó con la presencia de autoridades municipales, trabajadores y colaboradores de la institución, invitados especiales y público en general.

Al inicio, se procedió al descubrimiento de dos placas conmemorativas. La primera, enviada por el Departamento Ejecutivo, fue descubierta por el secretario de Gobierno, Mariano Maranta; la secretaria de Educación y Cultura, Valeria Iglesias; la secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Matellán; y la concejal Betina Rasse. Posteriormente, la Jefa de Biblioteca, Nieves Castillo, junto a la presidente de la Comisión de Apoyo, Silvia Varea, descubrieron la placa institucional. Ambas fueron bendecidas por el Pbro. Tomasz Wargocki.

El intendente municipal Gilberto Alegre, quien no pudo estar presente por compromisos personales, envió un mensaje de reconocimiento en el que expresó: “La Biblioteca no solo ha preservado el legado literario y cultural de nuestra comunidad, sino que ha formado parte esencial de la vida educativa y social de nuestros vecinos. Cada libro, cada actividad, cada espacio de aprendizaje ha contribuido a moldear a nuestra sociedad, fomentando la curiosidad, el pensamiento crítico y el amor por la lectura. (…) Desde nuestra gestión renovamos el compromiso de seguir impulsando la educación y la cultura como pilares fundamentales para la formación de nuestra sociedad, fortaleciendo espacios que permitan pensar, crecer y proyectar el futuro”.

Por su parte, la Jefa de la Biblioteca, Nieves Castillo, hizo un recorrido histórico y destacó el sentido comunitario de la institución, señalando que “este es un aniversario de todos nosotros. Nace en 1935 de la voluntad de los vecinos y docentes preocupados por garantizar el acceso libre al conocimiento, y ese mandato sigue vigente. A lo largo del tiempo se ha dicho muchas veces que los libros o las bibliotecas desaparecerían, pero aquí estamos, celebrando 90 años como comunidad. La Biblioteca resguarda la memoria local, conserva la obra de nuestros autores y abre sus puertas a cada generación. Es, sobre todo, un espacio democrático donde se construye comunidad”.

La secretaria de Educación y Cultura, Valeria Iglesias, también remarcó la importancia de la Biblioteca como referencia regional y sostuvo que “sigue siendo un espacio social de encuentro y de construcción colectiva. Hoy no solo llega a los lectores de la ciudad cabecera, sino también a las localidades del partido y a otras bibliotecas de la zona. Es un verdadero referente en la provincia y el país. Celebro este día con enorme satisfacción y felicito a todo el equipo que conduce Nieves Castillo por su compromiso, creatividad y por mantener viva esta institución que forma parte de nuestra identidad”.

Durante la celebración se compartió un mensaje en video del presidente de la CONABIP, Raúl Daniel Escandar, y se proyectó contenido de un documental que narra la historia de la Biblioteca. También se reconoció la trayectoria de tres referentes que marcaron un rumbo institucional: Nora Rovella, por su labor en la organización técnica; Susana Cañibano, por su aporte a la creación del Centro de Historia Regional y la Sala Infantil; y Patricia Bargero, por su destacada tarea en la extensión juvenil y la divulgación de la obra de Manuel Puig.

Se recordó además que el actual edificio de la Biblioteca, inaugurado el 21 de mayo de 2010 en el marco del Bicentenario, fue posible gracias a un proyecto ejecutado con fondos municipales durante distintas etapas de las gestiones del intendente Gilberto Alegre. En este marco, la arquitecta Alejandra Matellán recibió un presente destinado al jefe comunal.

El acto concluyó con un vino de honor y la tradicional torta aniversario, ocasión en la que se entregaron certificados de reconocimiento a integrantes y colaboradores que, a lo largo de las décadas, han sostenido el crecimiento y la proyección de esta institución que hoy es orgullo de General Villegas.