Reconocimiento a Juan Eduardo Carreras por su ordenación sacerdotal

El intendente municipal Gilberto Alegre expresó su reconocimiento a Juan Eduardo Carreras, por su reciente ordenación sacerdotal.

La ceremonia, que tuvo lugar el 23 de agosto en el marco de la Asamblea Eclesial por el Año Santo Jubilar Ordinario de la Esperanza y fue presidida en la catedral Santo Domingo de Guzmán de Nueve de Julio, por el obispo diocesano monseñor Ariel Torrado Mosconi, marca el inicio de una nueva y trascendental etapa en su vocación.

Valoramos profundamente su compromiso y dedicación al servicio de la comunidad de E.V. Bunge y le deseamos un fructífero ministerio, seguros de que su labor continuará siendo un pilar fundamental para el fortalecimiento de los valores y la fe en nuestra región, expresó el primer mandatario villeguense.